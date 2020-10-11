مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





وبحسب بيان، نشرته الهيئة عبر موقع "فيسبوك"، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات الليل. والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، تنشط أحيانًا على مناطق معينة من شمال وجنوب الصعيد. كما توقعت سقوط أمطار خفيفة 30%، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.طقس وحذرت من الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء.

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