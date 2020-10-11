نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، على الساحة المحلية والعالمية، ونرصد أبرزها في التقرير التالي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 51 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97643 حالة حتى اليوم.
كشف ضحايا مدرب الاسكواش المتحرش بالفتيات داخل أحد النوادي الرياضية والمتهم بهتك عرض 3 فتيات بالقوة والتهديد، بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن وهن لم يبلغن 18 سنة، خاصة أن المتهم تحرش بها أثناء التمرينات داخل النادى.
قال الكاتب الصحفى مصطفى بكري، إن كل ما يملكه من أرصده وممتلكات هو بيته بالإضافة إلى مبلغ 375 ألف جنيه رصيد لديه فى البنك، مؤكدا أنه يدافع عن أى نظام لديه ميول قومية.
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن أول ما أباح النبي للخاطب، هو النظر إلى خطيبته ، وكثير من العلماء يرون أن الوجه والكفين يترجمان كل شئ، منوها أن هناك بعض الأحاديث تبيح الرؤية بما شاء، فلو رأي الشاب الفتاة بدون حجاب لا تحسب عليه إثم ولو كانت نيته غير ذلك ارتكب إثما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار .. مصطفى بكري يكشف عن حجم ثروته.. وعودة أحمد فلوكس لزوجته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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