أهم الأخبار .. مصطفى بكري يكشف عن حجم ثروته.. وعودة أحمد فلوكس لزوجته

قال الكاتب الصحفى مصطفى بكري، إن كل ما يملكه من أرصده وممتلكات هو بيته بالإضافة إلى مبلغ 375 ألف جنيه رصيد لديه فى البنك، مؤكدا أنه يدافع عن أى نظام لديه ميول قومية.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن أول ما أباح النبي للخاطب، هو النظر إلى خطيبته ، وكثير من العلماء يرون أن الوجه والكفين يترجمان كل شئ، منوها أن هناك بعض الأحاديث تبيح الرؤية بما شاء، فلو رأي الشاب الفتاة بدون حجاب لا تحسب عليه إثم ولو كانت نيته غير ذلك ارتكب إثما.