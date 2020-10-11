موجز السوشيال ميديا .. أحمد فلوكس يتغزل في زوجته بعد عودته إليها.. وشيكابالا يهنئ محمد منير بعيد ميلاده

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له مع زوجته أم أولاده بعد رجوعه إليها بعد فترة انفصال طويلة.

وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا: "كلما رأيت نفسي و حياتي بعد رجوعي ليكي ادركت اني كنت بلا حياه وانا بعيد عنك ... ان كنت رجعتي اللي موطنك فانا رجعت لنفسي بيكي ... ربنا يخليكي ليا و يحفظك انت سيف ... بحبك و بحب حياتي وانت فيها".

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على قرارات اللجنة الأولمبية بعمل جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد لنادي الزمالك بحد أقصى 30 أكتوبر.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع التواصل تويتر قائلا "‏بقالنا اسبوع داخلين في صراعات من كل الجهات سواء ادارة او لاعيبة او جماهير علي السوشيال ميديا والكل ناجح انه يخرجنا عن تركيزنا لتحقيق حلم كل زملكاوي النجمة السادسة اتركو الخلفات وركزو في الدعم وافتكرو توحد كل الجبهات الزمالكاوية في فبراير بعد ٨ ايام البداية في المغرب اتحدوا".

علقت الفنانة رنا سماحة على حفل خطوبتها من الملحن سامر أبو طالب.

ونشرت رنا سماحة صورة لها مع خطيبها وعلقت قائلة "‏الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات ادعولنا دعوة حلوة".

هنأ محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، صديقه الفنان محمد منير بعيد ميلاده ال 66.

ونشر شيكابالا عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع محمد منير وعلق عليها قائلا " كل سنة وانت طيب يا كينج".