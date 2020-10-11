صوتك مسموع .. أسرع الطرق الحكومية لحل مشاكل المواطنين



وتختص المبادرة ب 5 محاور هى تراكم القمامة ومخلفات البناء والإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.

وأشاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسرعة تعامل المبادرة مع المشكلات المتنوعة والمستجدة وهو ما ظهر فى سرعة التعامل مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا . وتلقت مبادرة "صوتك مسموع" منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى سبتمبر الماضى أكثر من 218ألف رسالة منها 45 ألفا و492 شكوي وتم حل 42 ألفا و501 شكوى بنسبة 95.6 % وجار حل باقى الشكاوى.



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