نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات أعلى المحور وكورنيش النيل

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت عند منطقة الكونيسة فى الاتجاه القادم من المريوطية والمتجه للمنيب، كما شهد أعلى الطريق الزراعى المتجه لنفق السلام بعض الأحجام المرورية.

كذلك شهد محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الأحجام، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا أعلى الطريق الدائرى القادم من محور صفط والمتجه لشارع ثروت.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند محور كورنيش النيل باتجاه الملك الصالح، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى، كذلك الأمر عند كوبرى السيدة عائشة فى الطريق القادم من مجرى العيون والمتجه للقلعة.

كما نصح صابر بالابتعاد أيضا عن منطقة الفردوس بسبب وجود بعض الكثافات المرورية، مفضلا سلوك محور النصر كبديل جيد، كذلك الأمر أعلى محور الزمر وكوبرى أكتوبر عند الوصلة المعلقة.

أما فيما يخص جميع الكبارى الآخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.