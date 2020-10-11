مدبولى: تحقيق التوازن بين قدرات الدولة وكثافة السكان يساهم فى جودة التعليم

وأضاف مدبولى خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر حاليًا حريصة على تعليم شبابها بكل الوسائل الحديثة.

ولفت مدبولى، أثناء حديثه، إلى قوة الجنيه، فى العشرينيات، أمام الدولار، مؤكدًا أن مصر واجهت بعض التحديات خلال عشرينيات القرن الماضى رغم الأوضاع الاقتصادية الجيدة.

وتقام فعاليات الندوة التثقيفية بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد.