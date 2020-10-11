عاجل.. السيسى يرحب بقادة حرب أكتوبر مع بدء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حاليًا فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. وتأتى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بالتزامن مع احتفالات مصر، بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر العظيمة.

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