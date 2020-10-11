عاجل .. مدبولى : مصر حققت نسبة نمو إيجابية رغم تحديات كورونا

وأضاف مدبولى خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحروب والإرهاب أحد أهم أسباب استنزاف موارد مصر خلال الفترة الماضية. وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، كان خطوة مهمة، لحل المشكلات التى واجهت الدولة، خصوصًا بعد الفوضى التى شهدتها فى العقد الماضى، مؤكدًا أن البرنامج سيمكن مصر من استعادة طريق التنمية بعد مرحلة من الأزمات.

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