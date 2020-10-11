عاجل .. مدبولى : 35 مليونا زيادة سكانية خلال 20 عاما

وأكد مدبولى، فى كلمة خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر شهدت زيادة سكانية 35 مليون نسمة من عام 2000 وحتى العام الحالى، وبعدما كان الدعم المصروف منذ 20 عاما 15 مليار أصبح اليوم 326 مليار جنيه.

وأشار إلى أن نصيب الفرد من الدعم والمنح كان 227 جنيها فى عام 2000 أصبح اليوم 3231 جنيها، مشيرا إلى أن متوسط نصيب الفرد 1700 جنيها أصبح 22 ألفا و700 جنيه.