عاجل .. رئيس الوزراء : تضاعف عدد السكان مع ثبات الموارد يمثل تحديا صعبا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن مصر لها خصوصية شديدة، والرئيس السيسى يؤكد كثيرا على ذلك، لأن المصريين ينمون على مدار السنوات الماضية فى مساحة محدودة.





وأكد مدبولى، فى كلمة خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، أن تضاعف أعداد السكان يحدث بالتزامن مع ثبات الموارد الطبيعية والظروف التى تميز مصر طوال تاريخها، ما يمثل تحديا صعبا للغاية. وأضاف: "الزيادة السكانية كانت أكبر فى مصر بنسب أعلى من كثير من دول العالم"، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية كان تسير على نفس مسار مصر فى عدد السكان لكنها الآن يبلغ عدد سكانها 51 مليون نسمة فقط.

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