عاجل .. مدبولى : مصر تستقبل مولودا كل 13.5 ثانية .. ونسعى لتحسين الاقتصاد

وأضاف مدبولى خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الزيادة السكانية مثلت تحديًا كبيرًا للدولة لتحسين معدلات النمو الاقتصادى.

ولفت مدبولى إلى اهتمام الدولة بالتعليم، وإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، إيمانًا منها بأهميته فى النهوض بالوطن.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر كانت تستقبل مولودا كل 20 ثانية بالعام 1980، وأصبح الآن كل 13.5 ثانية.