بث مباشر .. الرئيس السيسى يشهد الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، فى مركز المنارة.



يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، فى مركز المنارة. تنعقد الندوة تحت عنوان، "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء"، تزامنا مع الاحتفالات بمرور 47 عاما على انتصارات أكتوبر، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

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