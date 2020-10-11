القوى العاملة: تعيين 666 شاباً واستخراج 900 شهادة قياس مستوى مهارة...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف 666 عاملا من مختلف المؤهلات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2014 شاباً.

تلقى وزير القوي العاملة ، تقرير بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال سبتمبر الماضي قامت المديرية باستخراج 1790 شهادة قياس مستوى المهارة ، واستخراج كارنيه مزاولة الحرفة ، فضلاً عن التفتيش على 497 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات ، والتفتيش بنظام الدورى النهاري على 452 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر التفتيش عن تحرير 18 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية،أنه تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 15 ألف جنيه لـ 7 عمال ، فضلاً عن تسجيل 25 عامل غير منتظم جديد بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 200 شهادة "أمان" للعمالة المسجلة.