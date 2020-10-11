قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر واجهت بعض التحديات خلال عشرينيات القرن الماضى، ودخلت فى سلسة من الحروب أثرت على مسيرة التنمية بدأ من عام 1956، مضيفا أن مصر حققت نسبة نمو جيدة وإيجابية رغم تحديات مواجهة فيروس كورونا.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه خلال عشرينيات القرن الماضى، كان معدلات الأمية تتجاوز 85%، بالإضافة إلى أن الغناء يوجد عند طائفة من الشعب، مضيفا أن متوسط أعمار المصريين 50 عاما وتعتبر في الدول النامية نسبة عالية، ومصر تعتبر من الدول المتقدمة في النماء، وكانت نسبة الفقر في الريف 75% .
وتابع مدبولى، أن مصر خاضت حروبا في القرن الماضى خلال 17 عاما، بالإضافة إلى أنها عانت من عدم الاستقرار خلال الفترة من 2011 وحتى 2013.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى: مصر حققت نسبة نمو جيدة وإيجابية رغم تحديات فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.