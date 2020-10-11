فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية المؤجلين

يبدأ اليوم الأحد ١١ أكتوبر طلاب الثانوية العامة المؤجلين تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة " الدور الثاني".
وكان قد أكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين د. رضا حجازي، التنبيه على لجان النظام والمراقبة بفتح باب التظلمات على نتيجة امتحان الدور الثاني "مؤجلين" لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد 11 أكتوبر وتنتهى الخميس 15 أكتوبر.
وأوضح أن الرسوم المخصصة للإطلاع وقدرها 100 جنيه عن كل مادة تسدد في أي فرع من فروع "بنك مصر" لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وبنفس الشروط والقواعد التي تم الإعلان عنها سلفًا.
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