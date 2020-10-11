بدء فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسى

بدأت منذ قليل، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم تلاوة آيات من القران الكريم، وتأتى الندوة التثقيفية الـ 32 فى ظل الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التى اعادت لمصر عزتها.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الترحيب بقادة حرب أكتوبر المشاركين فى الندوة التثقيفية.

وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.