رئيس الوزراء بالندوة التثقيفية: استرجاع التاريخ يستخلص العبر لبناء مستقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن ذكرى نصر أكتوبر فرصة أن نراجع ونسترجع أهم الأحداث التى مرت بها الأمة المصرية، لكى نعرف كيف كانت مصر؟، وأين هي حاليا ؟ وما الرؤية المستقبلية لهذه الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الهدف من استرجاع التاريخ هو استخلاص العبر التى من الممكن أن تساعدنا فى بناء مستقبل هذه الأمة.
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