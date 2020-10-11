رئيس الوزراء: زدنا 35 مليون مواطن في 20 عاما

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه بعد حرب يونيو 1967 كان التركيز على إعادة بناء الجيش المصري وكانت موارد الدولة وقتها مُسخرة لذلك.

جاء ذلك خلال كلمة له أثناء وقائع الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، والتي تنظمها إدارة الشئون المعنوية، بمناسبة مرور 47 عاما على الاحتفال بالذكرى الـ 47 لنصر السادس من أكتوبر.

وأوضح "مدبولي" أن مصر عانت كثيرا من حالة عدم الاستقرار في الفترة من 2011 حتى 2013 وأثر ذلك على النمو والاقتصاد، وبلغ الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي لـ 13 مليار دولار في 2016 بسبب ما شهدته مصر في تلك الفترة.

وكشف رئيس الوزراء أن عدد سكان مصر في عام 2000 بلغ 65 مليون نسمة وفي عام 2020 أصبح عدد سكان مصر أكثر من 100 مليون نسمة.

وتحتفل مصر هذه الأيام، بمرور 47 عامًا، على ذكرى تحرير تلك الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

ونجح المصريون في استعادة أرضهم وكرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.