لنقل 4 آلاف راكب.. مصر للطيران تسير 40 رحلة دولية اليوم

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الأحد، رحلاتها إلى 40 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 4 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، واشنطن، بغداد، باريس، امستردام، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، برلين، ندچمينا، الخرطوم، الشارقة، بيروت، أبوجا، أبوظبي، الرياض، المدينة المنورة، بالإضافة إلى ٤ رحلات إلي جدة و ثلاث رحلات إلي الدمام ورحلتين إلي كل من اسطنبول و دبي ، و ٨ رحلات داخلية بمعدل ثلاث رحلات إلي كل من شرم الشيخ و الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان و ٥ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٣٨٠٠راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.