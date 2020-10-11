أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الأحد 11-10 -2020

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 23.00 جنيه و23.25 جنيه للكيلو ، و الدواجن الحمراء الساسو وصل سعر الكيلو مابين 23.00 جنيه و 23.50 جنيه ، ووصل سعر الدواجن البلدى الى 36.00 جنيه أو 38.50 للكيلو ، و لحم أمهات تراوح بين 16.00 جنيه 16.25 جنيه للكيلو .
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وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 27.00 جنيه إلى 28.00 جنيه، وسعر كرتونة البيض الأبيض بين 26.00 جنيه و 27.00 جنيه ـ، أما سعر كرتونة البيض البلدى فتراوح سعره بين 29.00 جنيه و 30.00 جنيه.
ووصل سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم 04.50 إلى 05.00 جنيهات ، و كتكوت البط المسكوفي عمر يوم تراوح سعره بين 11.00 و 11.25 جنيه ، أما كتكوت بط مولارد فتراوح سعره بين 10.00 10.50،
أما لحم البط الفرنساوي فتراوح سعره بين 18.00 جنيه و 18.50جنيه، ووصل لحم البط المسكوفي فوصل سعره الى 30.00 جنيه أو 30.25جنيه ، كما تراوح سعر البط المولارد بين 22.00 جنيه و 22.50 جنيه
كتكوت رومي أسمر عمر يوم تراوح سعره بين 16.50 جنيه و 17.00 جنيه ، ووصل سعر الكتكوت الرومي بوم 16.00 جنيه أو 16.50 ، وكتكوت رومي عمر شهر ، أما الكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم فتراوح سعره بين 16.50 جنيه ، و 17.00 أما الكتكوت البرونزى عمر 45 يوم وصل سعره الى 44.00 جنيه و44.50 جنيه .
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ووصل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم تراوح سعره بين 07.25 جنيه و 07.75 جنيه كتكوت ساسو عمر يوم فوصل سعره الى 04.00 و04.25 جنيه ، أما سعر الكتكوت بلدي عمر يوم فوصل سعره الى 03.00 أو 03.25 جنيه .
كما تراوح سعر الكتكوت السمان البرى عمر يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه ، أما كتكوت سمان أبيض هجين عمر يوم 02.75 جنيه و03.00 جنيه ، و الكتكوت السمان هجين بياض عمر 14 يوم فتراوح سعره بين 05.50 جنيه و06.00جنيه
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