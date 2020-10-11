رئيس الوزراء: مصر كان لديها أكبر فائض وقائي في العالم من الذهب .. والدولار كان بـ 20 قرشا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن عدد سكان مصر في عام 1900 كان 9 ملايين نسمة وفي عام 1950 بلغ 19 مليون، كما أن معدل النمو في مصر في الفترة ما بين 1900 لـ 1950 كان من 2 لـ 3 %، والدولار في مصر في الفترة ما بين 1900 لـ 1950 كان بـ 20 قرشا.

جاء ذلك خلال كلمة له أثناء حضوره وقائع الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة ، والتي نظمتها إدارة الشئون المعنوية بمناسبة مرور 47 عاما على نصر أكتوبر المجيد.

وأضاف "مدبولي" أنه في الفترة من عام 1926 لـ 1953 مصر كان لديها أكبر فائض وقائي في العالم من الذهب، كما أن مصر قدمت مساعدات لعدد من الدول في تلك الفترة من بينهم دول أوروبية، وبلغت متوسط أعمار المصريين في تلك الفترة 50 عاما ونسبة الفقر في الريف كانت 75 %.

وتحتفل مصر هذه الأيام، بمرور 47 عامًا، على ذكرى تحرير تلك الأرض المقدسة من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.