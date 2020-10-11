تؤثر على مستوى الخدمة.. تعرف على خسائر الدولة الناتجة عن سرقات التيار الكهربي

تتعرض الدولة لخسائر مالية وفنية ضخمة نتيجة قيام بعض المواطنين بسرقة التيار الكهربائي، وهو ما يؤثر في النهاية على مستوى الخدمة التي يحصل عليها المواطن.

جهاز مرفق الكهرباء أوضح على صفحته الرسمية بـ فيس بوك، بعض الخسائر التي تتعرض لها الدولة نتيجة سرقات التيار الكهربائي، وهي كالآتي:

1- زيادة نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء، وهي التي تحدث نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون الحصول على قيمتها.



2- تتعرض الشبكة القومية لمشاكل فنية نتيجة وجود أحمال إضافية عليها "السرقات" غير معروفة لدى شركات توزيع الكهرباء.



3- تتكبد الدولة خسائر مالية ضخمة بشكل سنوي، وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائي.

4- التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.