تؤثر على مستوى الخدمة.. تعرف على خسائر الدولة الناتجة عن سرقات التيار الكهربي

تتعرض الدولة لخسائر مالية وفنية ضخمة نتيجة قيام بعض المواطنين بسرقة التيار الكهربائي، وهو ما يؤثر في النهاية على مستوى الخدمة التي يحصل عليها المواطن.
جهاز مرفق الكهرباء أوضح على صفحته الرسمية بـ فيس بوك، بعض الخسائر التي تتعرض لها الدولة نتيجة سرقات التيار الكهربائي، وهي كالآتي:
1- زيادة نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء، وهي التي تحدث نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون الحصول على قيمتها.
2- تتعرض الشبكة القومية لمشاكل فنية نتيجة وجود أحمال إضافية عليها "السرقات" غير معروفة لدى شركات توزيع الكهرباء.
3- تتكبد الدولة خسائر مالية ضخمة بشكل سنوي، وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائي.
4- التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.
وعقوبات سرقات التيار الكهربائي هي:
- يتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرًا كحد أقصى.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
- في حال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
- في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
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