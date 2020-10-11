كبار عائلات وشباب الجيزة والدقي والعجوزة يناصرون أبو العينين في مؤتمر جماهيري حاشد.. والنائب: اتفقت مع المحافظة على خطة شاملة لت...

النائب محمد أبو العينين لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة:

بدأنا بالفعل في دفع تكاليف مصالحات البناء في الجيزة.. ويجب أن نشكر الرئيس السيسي على تقنين المخالفات

افتتاح «صالون النائب» و6 مكاتب لخدمة المواطنين.. وأولوية لأبناء شهداء الجيزة في المنح الدراسية المجانية

الرئيس السيسي رفع شعار «جودة الحياة» وهو ما نعد به أهالي الجيزة والدقي والعجوزة

التف حشد جماهيري ضخم، من أهالى الجيزة والدقي والعجوزة وكبار وشباب العائلات في بين السرايات والمساحة والحيتية وداير الناحية وأولاد علام وميت عقبة وأرض اللواء لتأييد النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، والوقوف إلى جواره وتأييده في الانتخابات البرلمانية لعام 2020، بحضور النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ومحمود بكري عضو مجلس الشيوخ.

زيارتكم شرف أعتز به

البداية كانت باستقبال حافل للنائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الجيزة- الدقي- العجوزة رقم 10 رمز المدفع، لمقر المؤتمر الانتخابي، وحرص لفيف من الحضور على تقديم التحية للنائب، والتعبير عن تمنياتهم له بالتوفيق، ووقوفهم إلى جواره، ومن جانبه، عبر أبو العينين، عن امتنانه لأهالي الجيزة الدقي والعجوزة على دعمهم الكبير له في الانتخابات البرلمانية، قائلا: «زيارتكم شرف أعتز به، وأدعو الله أن أكون بجانبكم دائما، وأن أكون نائبا يليق بثقتكم».

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن المشوار بدأ اليوم، لنهضة الدقي والجيزة والعجوزة، مضيفا: «لم أنظر يوما من الأيام لكرسي البرلمان ولم أطمع أن أكون نائبا، لكني شعرت بألفة ومودة كبيرة من أهالي الجيزة والدقي والعجوزة، دفعتني للترشح لانتخابات النواب 2020، فعندما قررت الترشح، قمت بإعداد دراسة مستفيضة، وتم عمل ٣ فرق مختلفة، لبحث مشاكل الدائرة، وسوف نواصل الدراسات للنهوض بالجيزة والدقيق والعجوزة».

6 مكاتب لخدمة المواطنين

وكشف خلال المؤتمر عن إنشاء 6 مكاتب لخدمة المواطنين بالدقي والعجوزة، تابعة لجمعية أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، إضافة إلى فتح باب التقدم للحصول على منحة دراسية لـ 100 من أهالي شهداء الجيش والشرطة، مؤكدا أن أهالي دائرته تأتي دائما على رأس أولوياته، كما أعلن عن إنشاء «صالون النائب» لمناقشة مشاكل الدائرة، ويتم فيها تمثيل ٥ أشخاص من كل منطقة، لبحث مشاكل المناطق والعمل على حلها.

وتابع أبو العينين: «لقاؤنا عهد ولم أعد بشئ ولم أنفذه، والشعار اللي هيجمعنا معا من أجل مصر، وأنا خادمكم وخادم كل واحد وثق في بصرف النظر كنت نائبا أم لا، الدقي والعجوزة جيراني وليكم عليا واجب الجيرة، وثقتكم لا تقدر بمال، وبتحط علي تكليف أكون معاكم، وعمري ما عاهدت حد إلا وكنت صادق».

مائة منحة دراسية لأبناء الشهداء

ويستكمل أبو العينين حديثه بأنه وخلال لقائه شباب وعائلات الدقي إنه أثناء زيارته للأكاديمية البحرية اقترح على عميد الكلية التبرع بعشرة منح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة في وقت سابق، لكنه تعهد بالتبرع بمائة منحة دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة، ووعد بتقديم منح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة في الجيزة والدقي عرفانًا وتقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل مصر.

هذا فيما أكد أبو العينين، أن المشوار بدأ اليوم، لنهضة الدقي والجيزة والعجوزة، مضيفا: «لم أنظر يوم من الأيام لكرسي البرلمان ولم أطمع أن يكون نائبا، لكني شعرت بألف ومودة كبيرة من أهالي الجيزة والدقي والعجوزة، دفعتني للترشح لانتخابات النواب 2020، وعندما قررت الترشح، قمت بإعداد دراسة مستفيضة، وتم عمل ٣ فرق مختلفة، لبحث مشاكل الدائرة، وسوف نواصل الدراسات للنهوض بالجيزة والدقيق والعجوزة».

تسديد المصالحات عن 5 آلاف أسرة

وأوضح أبو العينين أنه كان قد تعهد بتحمل قيمة مصالحات البناء لـ 5000 أسرة على مستوى محافظة الجيزة، وبالفعل قد تم البدء في تسديد المبالغ المطلوبة بالتنسيق مع محافظة الجيزة، مشددًا على أنه يجب توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار دفع مصالحات مخالفات البناء، الذي يعد خدمة عظيمة للمصريي بتقنين مخالفات البناء التي تم ارتكابها خلال 30 عاما مضت، وبأسعار مخفضة.

أبو العينين قال ايضًا إن شعار المرحلة القادمة للجميع هو «جودة الحياة»، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد رؤية كل مواطن مصري يعيش حياة سعيدة ينعم بجودتها وأن هذا هو توجه الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وأن العمل في إطار هذا الشعار هو ما يعد به أهالي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة.

رصف شوارع داير الناحية

فيما كشف عن لقاء جمعه مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وتحدثنا عن (الجيزة الحديثة) وتحدثنا عن نهر النيل على امتداده في الدائرة وخططنا لمنظومة كاملة لتطوير ضفاف النيل لكي ينعم المواطن برؤية منظر يليق به، متعهدًا بأن الفترة المقبلة ستشهد بناء العديد من المدارس ورصفًا للطرق وتطويرًا للمنظومة الصحية في الجيزة والدقي والعجوزة، وأنه تم الاتفاق مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رصف شوارع «داير الناحية» في حي الدقي وإنارتها.