إنفوجراف: مصر قادرة .. كلمة رئيس الوزراء فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

وأكد مدبولى، فى كلمته خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التى تواجه مسيرة التنمية فى البلاد. وشدد على أن مصر قادرة على مواجهة الأزمات على مر العصور، لافتا إلى أنه رغم أزمة كورونا مصر حققت نسبة نمو إيجابية.

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