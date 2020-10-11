عاجل.. السيسى : ما تحقق فى الـ 6 سنوات الماضية يحتاج إلى 20 عاما لإنجازه

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حديثه فى الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، أن الدولة تحاول أن تبذل أقصى ما فى جهدها لتحقيق النهوض بالوطن، متابعًا: "بنحاول نبذل أقصى حاجة فى إطار المتاح".
وأقسم الرئيس السيسى، أن ما حققته مصر خلال الـ 6 سنوات الماضية، كان يحتاج إلى 20 عامًا لإنجازه.
واستكمل الرئيس حديثه، مؤكدًا: "اللى عملناه خطوة من 1000 خطوة علشان الدولة تنهض".
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