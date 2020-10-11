عاجل.. السيسى : هناك أطراف تحاول تضليل الرأى العام بهدف هدم الدولة

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حديثه فى الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، أنه كان حريصًا خلال توليه منصب وزير الدفاع على تعزيز الوعى لدى الأفراد، مؤكدًا: "كنت بقول فى الندوات للأفراد لازم نوعى أسرنا بأهمية الحفاظ على الدولة والتحديات التى تواجهها".
وأوضح السيسى، أن الدولة كانت تواجه سابقًا حروبًا مباشرة، لكن حاليًا الوضع تغير، متابعًا: "بقى فيه جيل جديد من الحروب.. ناس بتصدر التحديات التى تواجهها الدولة لتضليل الرأى العام، بهدف هدم الدولة".
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن خبرة مصر مع الحروب والأزمات تتطلب الوعى بضرورة الحفاظ على الدولة.
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