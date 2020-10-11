السيسى: من يستهدف وعى المصريين سيفشل.. والحكومة تقاتل لتحسين حياة المصريين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إن حروب الجيل الرابع والخامس لاتزال مستمرة حتى الآن، مؤكدا أن كل القضايا التى يتم طرحها هى محاولة استفزاز الشعب والتشكيك فى قدراته وجيشه.





وأضاف السيسى، فى كلمة خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، أنه لا يمكن أن ينجح من يستهدف وعى المصريين طالما كانوا متماسكين، مضيفا: "كنت بقول وأنا وزير دفاع لو سمحتم خلوا الضباط يتعلموا يعنى إيه دولة ويقولوا لعساكرهم وصغار ضباطهم عشان يقولوا لأهلهم ليه إحنا كدا". وأشار إلى أن المسؤولين والحكومة يقاتلون من أجل إحداث تغيير، والعمل على تحسين حياة المصريين.

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