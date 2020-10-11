عاجل .. السيسى : هناك محاولات للعبث بصمود الشعب والتشكيك فى قدراته

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إنه لا يمكن لأحد هزيمة الشعب المصرى طالما كان متماسكا، مشيرا إلى أن هناك محاولات مغرضة للعبث بصمود الشعب والتشكيك فى قدراته.





وأشار السيسى، فى كلمة خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، إلى حرب عام 1967 التى انهزم فيها الشعب المصرى، لكنه لم يستسلم وتماسك حتى تحقق النصر. وأوضح أن استقرار الدولة مهم للغاية، وهو ما يضمن البقاء والتنمية، مشيرا إلى أنه فى عام 2011 تم سرقة خطوط سكك حديد مصر بسبب الفوضى، ومن يريد هدم الدولة يحول الشعب إلى أداة للتدمير، لذا فالاستقرار ما يهم الآن ويجب التوعية بذلك عبر المسؤولين وفى الإعلام.

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