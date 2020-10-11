عاجل.. السيسى : لا تصالح مع من استباح أمن مصر وشعبها

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حديثه فى الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، إن الدولة المصرية دائمًا مستهدفة من قبل الأعداء.

ولفت الرئيس السيسى إلى أنه "ما اقدرش أتصالح مع اللى عايز يهدم الدولة.. لن أقبل التسامح مع من يريد هدم مصر وزعزعة استقرارها"، مشددًا: "لا تسامح مع من استباح أمن مصر وشعبها".

وأكد الرئيس السيسى: "بقول الكلام ده علشان نستمسك بمصر وننهض بها".