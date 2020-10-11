عاجل .. رئيس الوزراء : معدل النمو الاقتصادى يتصاعد رغم التحديات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن جودة الحياة فى مصر انخفضت مقارنة بدول مشابهة فى عدد السكان عام 1970، موضحا أن معدل النمو الاقتصادى رغم كل التحديات شهد تصاعدا خلال السنوات القليلة الماضية.





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