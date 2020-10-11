عاجل.. السيسى : الجيش يواجه التحديات ويعمل كذراع لتنمية الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إن الجيش فى عام 1967 تحمل كثيرا وبذل مجهودا رائعا، وخلال الفترة الحالية يعمل فى محورين يواجه التحديات التى تواجه مصر من إرهاب وغيره، كما يساهم فى الدولة كذراع يساهم فى التنمية.





أضاف السيسى، فى كلمة خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، أن مصر تحتاج إلى مجهود كبير ومشاركة الجميع، مؤكدا أن فهم الواقع يسهل كثيرا القضاء على المشكلات وتحسين الأوضاع. وأشار إلى أهمية عدم إهدار الموارد الموجودة، والعمل على زيادتها وتحسينها، ومعالجة كل ما حدث من أزمات ومشكلات متراكمة خلال السنوات الماضية.

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