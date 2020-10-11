رئيس الوزراء : العالم يشهد بنجاح مصر فى محاربة فيروس سى

وأضاف مدبولى، فى كلمة خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم القضاء تماما على فيروس سى، موضحا أن مبادرات مصر التنموية لها ثمار مهمة للغاية، مشيرا إلى إعادة رونق القاهرة القديمة إلى ما كانت عليه كأجمل مدينة، وإعادة المدن القديمة جنبا إلى جنب مع العاصمة الإدارية.

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