عاجل .. السيسى لـ المصريين : محدش هيقدر يهزمكم أبدا بحرب من برة

أضاف السيسى، فى كلمة خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة: "أنا لا ببيع وهم ولا بضحك على الناس، أنا بقول الواقع وإزاى نجابهه، إحنا بنبنى ونعمر مش رايحين نقاتل ونخرب فلازم ربنا يساعدنا، محدش هيقدر يهزمكم أبدا بحرب من برا".

وأشار إلى أهمية إدراك الحرب التى يتم إداراتها ضد الشعب المصرى، مشيرا إلى ما جرى من فوضى خلال عام 2011.