سعفان يتابع مستحقات طبيب مصري توفي بـ ”كورونا” في الكويت

تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت يفيد وفاة الطبيب المصري أحمد عبد الحميد أحمد زايد، الذي يعمل بمستشفى الجهراء بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير أصدر تعليماته للمكتب بمتابعة المستحقات العمالية للطبيب المتوفي، وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد، مؤكداً أن الفقيد قدم روحه الغالية فى سبيل الواجب وخدمة رسالة الأطباء السامية بحماية الأرواح وإنقاذها ولو على حساب أنفسهم.

وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت ، إلي أن الطبيب المصري يدعي الدكتور أحمد عبد الحميد أحمد زايد ويعمل بقسم الباطنة والكلي في مستشفى الجهراء ، وأن الوفاة جاءت بعد إصابته بفيروس كورونا ، لافتا إلي أنه يبلغ من العمر 37 عاما ويعمل في الكويت من 6 سنوات وأصيب منذ شهرين بالفيروس ودخل العناية المركزة قبل شهر، وصعدت روحه إلى بارئها بعد صراع مع هذا المرض.

وقال الملحق العمالي : إن القنصلية تلقت بلاغ الوفاة من أحمد سليمان أحمد زايد ، مشيرا إلي أن الحالة الاجتماعية للمتوفى، متزوج وله ولد 7 سنوات، وبنت 6 سنوات وطفلة 7 شهور ، ومسقط رأسه في مصر العمار الكبرى مركز طوخ القليوبية ، ويتابع مكتب التمثيل العمالى مستحقاته لصرفها بعد استخراج شهادة الوفاة وإعلام الوراثة، وقد تم دفن الطبيب المتوفى بالكويت بمعرفة أرملته.

يذكر أن أول طبيب مصري توفي بالكويت هو الدكتور طارق حسين مخيمر، أثناء مشاركته في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).