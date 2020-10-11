السيسي يحذر المصريين من المؤامرات التى تحاك ضدهم وضد بلدهم

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين من المؤامرات التى تحاك ضدهم وضد بلدهم تستهدف امن واستقرار مصر من الداخل والخارج.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ال32 للقوات المسلحة: "أنا بقولكم أنكم دايما مستهدفين.. وبالمناسبة عاوزين ترتاحوا من اللى بيتعمل فيكم ده.. كل يوم.. اتصالحوا!.. نعمل إيه يا دكتور مصطفى.. نتصالح.. أنا مقدرشى أتصالح.. مقدرش اتصالح مع اللى عاوز يهد بلادى ويؤذى شعبي وولادى".

وأضاف الرئيس :"لو اختلفت معايا اختلاف كده وكان على اد الاختلاف اهلا وسهلا ، لكن علشان تخش تقتل وتدمر وتضيع 100 مليون اقدر أتصالح إزاى، إذا كان شعب مصر هان عليك، الأطفال وسيدات مصر والكبار هانوا عليك.. مستعد تشردهم وتوديهم يتقتلوا ويبقوا لاجئين، ومخوفتش ومقولتش بلاش لأجل خاطر الناس في مصر".