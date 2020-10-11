رئيس الوزراء: مصر تستقبل مولودا جديدا كل 13.5 ثانية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التى تواجه مسيرة التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن مصر كانت تستقبل مولود كل 20 ثانية بالعام 1980، وأصبح الآن كل 13.5 ثانية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عدد السكان تضاعف عام 2020 بنسبة 400 %، مشددا على أن تلك الزيادة كانت لها تداعيات.