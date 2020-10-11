السيسى: الأجيال الجديدة للحروب يعاد تصديرها لتحويل الرأى العام لأدة تدمير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحروب المباشرة كانت تستخدم في الماضى لإسقاط الدولة وهزيمتها وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال جديدة للحروب تتعامل مع قضايانا وتحدياتنا، ويعيد تصديرها للرأى العام في مصر، لتحويل الرأى العام لأداة لتدمير للدولة. وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المسلحة الـ 32 : "القضية الموجودة اللى قلقان منها ودايما بأكد عليها هي الحفاظ على بلدنا .. كتير من رجال السياسة والمثفقفين في اعقاب 2011 قعدت معاهم واتكلمت معاهم.. القضية مكنتش قضية تغيير، قد ما هي قضية فهم حقيقى لحجم التحديات التى تواجه الدولة".

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