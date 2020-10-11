السيسى للمصريين: "لا ببيع وهم ولا بضحك عليكم وقادرون على النجاح"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن عدم الإنفاق وتوفير مطالب المواطنين سوف يتم تصويره على أنه فساد فى إدارة الدولة على عكس الحقيقة، مضيفا : "التحديات الموجودة داخل مصر كبيرة.. احنا بنواجه تحديات قادرين على أننا نتغلب عليها.. ونشتغل ونبذل جهد ونستحمل من خلال الاستقرار والعمل". وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة: "وبالمناسبة فى البداية خالص.. واتكملت معكم هل قلت لكم أوهام؟.. قلتلكم أن فيه تحديات.. قادرون على النجاح وقلتكم.. واحنا بنبنى ونعمر.. ومش رايحين نحارب ونخرب وعاوزين نصلح للناس وربنا هيساعدنا.. أنا مش ببيع الوهم ولا بضحك على الناس.. مهم أن الرأى العام ينبه للحرب.. والحرب اللى بتم إدارتها ضدك.. ومحدش هيقدر يهزمنا أبدا بحرب من بره.. وفى عام 2011 اللى عاوز يوصل للحكم.. وصل للحكم والدولة مستقرة".

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