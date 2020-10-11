السيسي: «ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم.. واحنا بنعمل ما استطعنا»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "إذا كان شعب مصر هان عليك، الأطفال وسيدات مصر والكبار هانوا عليك مستعد تشردهم وتوديهم يتقتلوا ويبقوا لاجئين ومخوفتش ومقولتش بلاش لأجل خاطر الناس فى مصر، لو أنت قلت لأجل خاطر الناس فى مصر بلاش، أقول والله ضميرك ودينك وانسانيتك موجودة، لكن انت مبتعملش كده، يبقا لا عندك ضمير ولا إنسانية ولا دين".

وأضاف الرئيس، خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة: "اللى يبقا عاوز يضيع 100 مليون علشان يصل لمكان يتصور أنه يعمل بيه دولة، دولة تقوم إزاى؟، دى دولة مقمتش بقالها 150 سنة انت فاهم الحكاية؟ فاهم يعنى ايه دولة، طيب والله العظيم وانا صادق أن شاء الله أنا قعدت مع كل الناس دى سنة ونصف قبل انتخابات 2012 وسألتهم هتعملو ايه فى مشكلة التعليم والصحة والإسكان والازمة الاقتصادية، أنا والله العظيم ملقيت إجابة!!، يعنى انت عاوز تتصدى لدولة تمسكها وانت مش عارف تحدياتها وازاى هتحل المسالة.. بقولكم الكلام ده علشان كلنا نمسك فيها، طيب احنا هنقدر نحل المسالة، ايوه طبعا، علشان احنا بنبذل اقصى جهد عندنا وربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم واحنا بنعمل ما استطعنا فلابد يبقا فيه إيه؟ يبقا فيه نصر، النصر ده ايه؟، بناء وتنمية واعمار وإصلاح ونجاح فى كل المجالات".