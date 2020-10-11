مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات Enter Air القادمة من بولندا.. صور

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أولى رحلات شركة "Enter Air" ، القادمة من بولندا وعلى متنها 189 سائحا، وذلك بعد استئناف الحركة الجوية إلى شرم الشيخ ، حيث من المقرر أن تصل رحلة أسبوعيًا على نفس خط الطيران، وذلك في إطار المجهودات التى تبذلها وزارة الطيران المدنى من خلال التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ودول أوروبا .

قالت مصادر بالطيران المدني تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه داخل أرض المهبط، واستقبال الركاب بالورود وكان في استقبالهم الطيار خالد عبد السلام مدير مطار شرم الشيخ الدولي ، وقام فريق العلاقات العامة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الإجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار .

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .