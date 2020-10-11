تطبيق يمنع الانتحار.. البنك العربي الأفريقى الدولي يدعم طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل

قام البنك العربى الأفريقى الدولى بالتعاون مع "جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات" في جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل برعاية رسمية للمسابقة الهندسية للأزمات التي نظمتها الجمعية لعام ٢٠٢٠.

وقد حضر مسئولو إدارة الاستدامة من البنك مراسم توزيع الجوائز لدعم وتشجيع المتسابقين، وذلك بمقر المدينة الكائن في السادس من أكتوبر.

يأتى ذلك في إطار دور البنك العربي الأفريقي الدولي في دعم أهداف التنمية المستدامة، وحيث إن التعليم يعد إحدى أهم ركائز التنمية، ولأن الابتكار يعد من القوى المؤثرة في إحداث تغيير مجتمعي.



جاءت المسابقة بهدف تشجيع الطلاب الجامعيين على ابتكار حلول لمواجهة الأزمات، وقد ركزت المسابقة هذا العام على إيجاد حلول لمواجهة فيروس كورونا وآثاره على جميع قطاعات المجتمع، والعمل على إيجاد حلول وخدمات جديدة تواكب احتياجات تلك المرحلة.

وقد حازت المسابقة على إقبال كبير من الطلاب، حيث شارك في المسابقة 180 فريقا، كما قامت لجنة التحكيم المكونة من خبراء في المجالات الهندسية باختيار 30 فريقا لخوض المراحل الأخيرة من تصفيات المسابقة، وبعد ذلك قامت لجنة التحكيم باختيار أفضل ثلاث أفكار للفوز بالجائزة الأولى للمسابقة وقيمتها ثلاثون ألف جنيه مقدمة من البنك مقسمة بالتساوى على الفرق الثلاث الفائزة.

ويأتي في المركز الأول فريق AGB الحائز على المركز الأول في المسابقة المكون من 5 طلاب، والذين استطاعوا أن يوجدوا حلا للحد من انتشار فيروس كورونا على الأسطح من خلال القيام بدراسة علمية لمادة لها خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات قابلة للامتصاص على الأسطح، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا على الأسطح.

أما فريق (CLYPEUS) الحائز على المركز الثاني والمكون من 5 طلاب، فاستطاع أن يتقدم بحلول لعدد من المشاكل الصحية التي تواجه البالغين والمراهقين على وجه التحديد، ومنها الانتحار، حيث تمكن الفريق من ابتكار تطبيق قائم على الذكاء الاصطناعي (Amica Bot) والذي يهدف إلى معالجة تدهور الحالة الصحية العقلية من خلال رفع مستوى الصحة العقلية العامة وتخفيف حدة القلق الذي يعاني منه الشباب والمراهقون بالأخص.

واستطاع الفريق الحائز على المركز الثالث (V-Nology) والمكون من 5 طلاب من ابتكار وتطوير تقنية الواقع الافتراضي في التعليم، حيث تعمل هذه التقنية على إضافة عالم افتراضي جديد يحاكي الواقع يتمكنون من خلاله من تنفيذ الأشياء التي يصعب تنفيذها على أرض الواقع.

تأتي هذه الشراكة إيمانًا من البنك بأهمية الدور الحيوي للشباب والاهتمام بالمبتكرين منهم وتقديم الدعم لهم لتطوير مجتمع ريادة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث أن ريادة الاعمال لطالما كانت ضمن أولويات البنك منذ عام ٢٠١٣ عندما أصبح البنك شريكا مؤسسيا لحاضنة الأعمال AUC Venture Lab بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث حرص البنك على توفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني للعديد من الأفكار المتميزة حتى الوصول بها إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية.

من جانبه، أكد شريف حسن، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والاستدامة بالبنك العربي الأفريقي الدولي، أن الشباب هو ثروة مصر الحقيقية وهم جسور النجاح لجميع برامج التنمية، لذلك يحرص العربي الأفريقى دائمًا على دعم الشباب وصقل قدراتهم.