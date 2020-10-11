رئيس الاتصال المؤسسي بالبنك العربي الأفريقي: نحرص دائمًا على دعم الشباب وصقل قدراتهم

أكد شريف حسن، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والاستدامة بالبنك العربي الأفريقي الدولي، أن الشباب هو ثروة مصر الحقيقية، وهم جسور النجاح لكافة برامج التنمية، لذلك يحرص العربي الأفريقى دائمًا على دعم الشباب و صقل قدراتهم.

وقال "حسن" في تصريحات صحفية: "نحن نؤمن بأن التعليم هو حجر الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات الرائدة، وسنظل في بحث دائم عن أفضل السبل لتقديم كافة الدعم للقطاع التعليمي المصري".

وقام البنك العربي الافريقي الدولي بالتعاون مع "جمعية مهندسين الكهرباء والالكترونيات" في جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، حيث شارك البنك كراعٍ رسمي للمسابقة الهندسية للأزمات التي نظمتها الجمعية لعام ٢٠٢٠.

وحضر مسئولو إدارة الاستدامة من البنك مراسم توزيع الجوائز في الأول من أكتوبر الجاري لدعم وتشجيع المتسابقين، وذلك بمقر المدينة الكائن في السادس من أكتوبر.