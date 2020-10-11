أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 57 فرصة عمل علي مهن مختلفة بإحدى شركات المقاولات، ومصنع لتعبئة مياه الشرب.
وأشار الوزير إلي أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكدا أن شغل الـ 57 فرصة عمل سوف يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى .
وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن المهن تتمثل في 12 فرصة عمل لدي شركة مقاولات كبري بالرياض تطلب مهندسين وفنيين وسائقين، فضلا عن 45 فرصة عمل علي مهن مندوبين مبيعات ومشرفين مبيعات.
وأشار إلي أنه تم الإتفاق مع شركة نقل كبرى بالرياض على توفير ما تحتاجه الشركة من سائقى الشاحنات وعمال الشحن والتفريغ.
ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلي أنه لسهولة توصيل بيانات راغبى شغل الوظائف إلى المكتب العمالي بالرياض تم نشر الإعلان عن الوظائف المتاحة على صفحة مكتب التمثيل العمالي بالرياض على الفيسبوك كما تم تخصيص رابط لرفع بيانات العاملين عليه .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: 57 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.