السيسي يداعب خالد الجندى: ممكن تشيل الماسك.. والأخير يرد: ده كرم من سيادتك

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الشيخ خالد الجندى برفع الكمامة خلال كلمته التى يلقيها فى الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة. وقال الرئيس السيسى: "يا شيخ خالد.. ممكن تشيل الماسك يعنى لو سمحت"، وهو ما رد خالد الجندى قائلا: "ده كرم من سيادتك والله.. جزاك الله خيرا". وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه مجموعة من الرسائل المهمة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، اليوم الأحد، في إطار احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة.

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