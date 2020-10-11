شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية علم"، وجاء فيه: أعلام الدول التى ترتفع فوق سواريها ليست للتمييز بين دولة وأخرى فقط، وإنما العالم يمثل رمزا لسيادة الدولة يلتف حوله سعبها ويرسخ لديهم مفهوم الولاء والانتماء بحيث يعد مجرد النظر إليه عند تحقيق إنجاز أو انتصار مصدرا للفخر والعزة، وأعدت هيئة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية علم". جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية علم" خلال الندوة التثقيفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.