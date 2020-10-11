خطأ في التأهيل بألمانيا سبب إصابة «محمد محمود» للمرة الثالثة

كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي سبب تعرض محمد محمود، لاعب وسط الفريق، لقطع في غضروف الركبة، الأمر الذى استلزم إجراءه جراحة دون لعب أي مباريات عقب إجراء جراحة الرباط الصليبى مرتين متتاليتين، حيث لم يشارك اللاعب مع الأهلى فى أى مباريات منذ انتقاله منذ موسمين.

وأكد المصدر أن السبب الرئيسى لإصابة اللاعب هو خطأ فى عملية التأهيل بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى الثانية، وهو الأمر الذى يتحمله مركز التأهيل الألماني، وهو نفس الأمر الذى حدث مع زميله كريم نيدفيد الذى تعرض لانتكاسة بشكل كبير بسبب أخطاء التأهيل بعد إجرائه جراحة فى الركبة أيضا.