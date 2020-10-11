أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك ما يحاول أن يصدر للشعب المصرى أن السلطة فى مصر فاسدة من أجل إثارة المواطنين على خلاف الحقيقة.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "الإعلام اللى برا بيقول دول فاسدين سايبينكم وبيعذبوكم، لا والله.. والله لأحاجى الكل يوم القيامة على اللى إحنا بنعمله لبلدنا، منرتحش ولا ننام نفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل علشان نطلع قدام". وشدد الرئيس السيسى على أن مصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الحروب المباشرة كانت تستخدم فى الماضى لإسقاط الدولة وهزيمتها وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال جديدة للحروب تتعامل مع قضايانا وتحدياتنا، ويعيد تصديرها للرأى العام فى مصر، لتحويل الرأى العام لأداة لتدمير للدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى: "والله لأحاجى الكل يوم القيامة على اللى إحنا بنعمله لبلدنا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.