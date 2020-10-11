اليوم.. وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية اليوم العالمي للفتاة

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، احتفالية اليوم العالمى للفتاة 2020 ، والتى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع منظمة بلان انترناشيونال.
وتقام الاحتفالية هذا العام، تحت شعار «تمكين الفتيات من استخدام المنصات الإلكترونية بشكل عادل»، حيث من المقرر أن يشارك فى الاحتفالية كل من مدثر صديقى - مدير منظمة بلان انترناشيونال فى مصر، كما يشارك أيضًا القائم بأعمال سفير كندا فى مصر ، فضلاً عن عدد من المسئولين والشخصيات المؤثرة والنماذج الناجحة من الفتيات .
وتشهد الاحتفالية حلقة نقاشية عن الاستخدام الآمن للمنصات الإلكترونية للفتيات، فضلا عن إعلان وتقديم شهادات التقدير للفائزين فى مسابقتي "التنمر الالكتروني" و"التميز الإعلامي"، وغيرها من الفعاليات الأخرى التى ستشهدها الاحتفالية التى تقام بمسرح وزارة التضامن الاجتماعى.
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