عاجل.. مايا مرسى: قرينة الرئيس خاطرت بحياتها وساندت زوجها فداء لمصر

وأضافت مايا مرسى، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن نساء مصر تصدرن لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وأثبتن أنهن حارسات الوطن.
ووجهت رئيس المجلس القومى للمرأة، الشكر باسم سيدات مصر لـ قرينة الرئيس "انتصار السيسى" لما بذلته من دور كبير فى مساندة الرئيس، متابعة:" كان من الممكن أن تكون حياتها هى الثمن فداءً لمصر.. ووقف بجوار زوجها فى وقت صعب كله شائعات وحروب مع الإرهاب".
كما حرصت مرسى، على توجيه الشكر أيضًا لزوجات شهداء الجيش، والشرطة، لدورهن فى حماية الوطن، والنهوض به.
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