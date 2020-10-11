وكيل نقل النواب : الاهتمام الرئاسى بملف مشروعات النقل غير مسبوق

وقال، فى بيان له، إن جميع الدول التى تقدمت اقتصاديا على مستوى العالم نجحت لاهتمامها الكبير بالتطوير والتحديث المستمرين بمختلف مشروعات النقل بداخلها باعتبار أن منظومة النقل هى أساس التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل.
وأشاد زين العابدين بالقضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ولا سيما استعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات وزارة النقل خصوصا الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، مطالبا الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل لإتمام خططها الحالية وتلك المستقبلية والتوسع فيها أخذاً فى الاعتبار أن قطاع النقل بكل مكوناته يشكل إحدى أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويمثل عنصراً حيوياً فى الحياة اليومية للمواطنين.
وكان وزير النقل، عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة، بما فيها تطورات العمل فى مشروعات شبكة الطرق والكبارى الجديدة بمختلف المحافظات وفقاً لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، خصوصا شبكة الطرق والمحاور لربط المدن الرئيسية فى الدلتا، وكذا إنشاء 15 كوبرى علويا على الرياح البحيرى من القناطر الخيرية إلى النوبارية، والتى تهدف إلى سلامة عبور الأهالى لمجرى نهر النيل بدلاً من الوسائل والمعديات البدائية غير الآمنة كما تم استعراض تطورات العمل برفع كفاءة محور التعمير الساحلى الذى يربط الإسكندرية بالساحل الشمالى، وكذلك شبكة الطرق المحيطة بمنطقة برج العرب، حيث وجه الرئيس بأن يتم تطوير محور التعمير وفقاً لأعلى المعايير وبأكبر سعة ممكنة للحارات المرورية، نظراً لأنه يمثل همزة وصل أساسية بين الإسكندرية والساحل الشمالى.
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